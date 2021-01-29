Суд в Волгоградской области принял решение об УДО осужденного по «московскому делу» Егора Лесных

Как рассказал «Новой газете» его адвокат, если никто не обжалует это решение, то Лесных выйдет на свободу уже через десять дней. В декабре 2019 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Он признал его и еще нескольких обвиняемы виновными в применении насилия по отношению к бойцу Росгвардии. В ноябре Лесных смягчили наказание и перевели в колонию-поселение.
2021-01-29T16:37:57+03:00
2021-01-29T16:37:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2781995-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:37, 29 января 2021
Загрузка комментариев...