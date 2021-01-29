Суд в Калининграде признал двух бывших полицейских виновными в смерти задержанного

Они получили 2 и 2,5 года колонии общего режима. Инцидент произошел в октябре 2019 года. В отдел полиции одного из районов был доставлен задержанный в нетрезвом состоянии. Он повредил радиатор батареи в камере и получил сильные ожоги. В материалах дела говорится, что оба подсудимых, которые дежурили в ту ночь, зная об угрозе жизни и здоровью задержанного, около получаса продержали его в помещении с поврежденной трубой и поступающей в него горячей водой. Один из фигурантов дела вину признал частично.