«Медуза»: Президент Владимир Путин не менее четырех раз был на стройке под Геленджиком

Президент Владимир Путин, как утверждает интернет-издание «Медуза», не менее четырех раз был на стройке под Геленджиком. Об этом журналистам издания рассказали люди, которые уже несколько лет работают на строительстве объекта в Прасковеевке, который в недавнем расследовании Алексея Навального и его соратников назван «дворцом Путина». По сведениям «Медузы», на этом объекте также построен подземный комплекс высотой в 16 этажей. Там также располагаются сразу два светомузыкальных фонтана, или аквадискотеки. Кроме того, ряд компаний-подрядчиков размещали на своих сайтах отчеты о престижном «правительственном контракте» в Прасковеевке. Сам Владимир Путин отрицает, что имеет отношение к стройке под Геленджиком. ФСБ объяснила бесполетную зону в этой районе разведывательной активностью сопредельных государств, а ФСО настаивает, что ничего не охраняет в районе Геленджика.