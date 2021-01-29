Залпы салюта в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда давали не только в честь героев войны и защитников города. Более половины выстрелов артиллеристы совершили в честь нынешних чиновников и современного военного руководства.

Петербургское празднование годовщины полного снятия блокады завершил салют из 30 залпов. Со стен Петропавловской крепости стреляли 12 орудий. Первый залп совершили в честь самой даты. Но уже второй и третий славили тех, кто не застал ни блокаду, ни войну. Это президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Судя по трансляции телеканала ЛенТВ, список героев, которых удостоили салюта в блокадную годовщину, продолжили другие чиновники.

Вместе с Александром Бегловым и Александром Дрозденко своего залпа в памятную военную дату удостоился комитет Смольного по законности и правопорядку. Чиновникам это даже польстило. О салюте «Эху Москвы в Петербурге» рассказал советник главы комитета Кирилл Закревский. Закревский отметил, что список тех, в чью честь делают именные залпы, составляют в Михайловской военной артиллерийской академии, сотрудники которой и производят выстрелы. Это подтвердили в пресс-службе Западного военного округа. Однако там не смогли оперативно прокомментировать, чьи предпочтения повлияли на перечень героев.

Ранее о том, что с крепостных стен в центре Петербурга делают не просто памятные, а именные залпы, прошлым летом сообщала пресс-служба Смольного. Тогда отмечали 75-ю годовщину Победы, а именные выстрелы назвали традиционными. Впрочем, о такой традиции не знает бывший представитель президента в Северо-западном округе, знакомый с порядком проведения памятных мероприятий Сергей Цыпляев.

В официальном сообщении Западного военного округа утверждают, что героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда посвящали каждый залп.