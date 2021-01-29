Министерство просвещение опровергло слухи о переходе всех российских школ на шестидневную учебную неделю

Идея обсуждалась в связи с отставанием учащихся из-за коронавирусных ограничений.

Вопросами утверждения учебного плана, графика и режима занятий по закону занимаются сами школ, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется, говорится в сообщения Министерство просвещения. Тем самым в ведомстве уточнили позицию своего руководителя Сергея Кравцова, который накануне заявил о возможности учебных заведений корректировать программу и продолжительность учебной недели в зависимости от карантина и отставания.

Газета «Коммерсантъ» писала сегодня, что регионы, например, Крым и Петербург, не готовы увеличивать количество учебных дней и сокращать каникулы, чтобы компенсировать отставание в образовательном процессе. Между тем издание выяснило, что в ряде областей, например, Якутии, Дагестане и Иркутской области, школы итак работают по шестидневному графику.

Большинство российских школ уже вернулись к очным занятиям после карантинных каникул и дистанционного режима обучения. Родители учеников, критикую удаленку, жаловались на отсутствие технической возможности обеспечить доступ ребенка к компьютеру на несколько часов. Недовольство высказывали и педагоги.

Российские ВУЗы вернутся к очной форме обучения с 8 февраля.