Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение по делу о вовлечении подростков в противоправные действия

Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, дело возбуждено из-за видео, на которых, как утверждают в СК, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях. По словам представителя СК, Волков объявлен в розыск.