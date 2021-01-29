Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение по делу о вовлечении подростков в противоправные действия

Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, дело возбуждено из-за видео, на которых, как утверждают в СК, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях. По словам представителя СК, Волков объявлен в розыск.
2021-01-29T16:03:43+03:00
2021-01-29T16:03:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2781982-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:03, 29 января 2021
Загрузка комментариев...