В Тверском суде Москвы в ближайшее время должны избрать меру пресечения нескольким соратникам Алексея Навального

В Тверском суде Москвы в ближайшее время должны избрать меру пресечения нескольким соратникам политика Алексея Навального. Они стали фигурантами дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм из-за несогласованной акции 23 января.

Большинство собравшихся на месте событий — журналисты. Их было несколько десятков. Они уже два часа ждут итогов рассмотрения ходатайства следствия. При этом в здание их не пускают, ссылаясь на меры из-за эпидемии коронавируса. Небольшая площадь перед входом в Тверской суд огорожена забором сотрудниками службы судебных приставов и полиции. Внутрь они пускают только участников процессов, которые проходят в Тверском, а также в Мещанском суде, располагающемся в том же здании. Сейчас журналистов у здания стало несколько меньше. Некоторые из них отошли погреться в соседнее кафе. О том, что происходит в Тверском суде, сотрудники различных СМИ могут узнавать только лишь дистанционно. Несмотря на принятые силовиками меры, сторонников Навального и его соратников, ставших фигурантами уголовного дела, у здания суда практически нет.

Меру пресечения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм должны избрать политику Любови Соболь, координатору столичного штаба Навального Олегу Степанову, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Следствие запрашивает для них домашний арест.