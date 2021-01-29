В России в течение первого полугодия планируется привить от коронавируса 60% россиян

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его мнению, февраль и март будут переломными моментами, после чего пандемия начнет отступать. Сколько в России уже привитых точно неизвестно. Накануне старший научный сотрудник Центра Гамалеи Дарья Егорова называла цифру 2 миллиона человек. Однако, по независимым подсчетам, выходит цифра около миллиона. При сохранении подобных темпов для вакцинации хотя бы половины населения потребуется больше трех лет.