Псковский областной суд приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя Печор, признав его виновным в госизмене

Псковский областной суд приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя города Печоры Сергея Лыхмуса, признав его виновным в государственной измене. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Лыхмус, который имеет гражданство России и Эстонии, полностью признал вину. Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок.
2021-01-29T15:34:36+03:00
2021-01-29T15:34:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 29 января 2021
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