Псковский областной суд приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя Печор, признав его виновным в госизмене

Псковский областной суд приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя города Печоры Сергея Лыхмуса, признав его виновным в государственной измене. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Лыхмус, который имеет гражданство России и Эстонии, полностью признал вину. Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок.