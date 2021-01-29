Боррель во время визита в Москву обсудит тему ареста Навального, пандемию, проблемы Украины и ядерную программу Ирана

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время своего визита в Москву обсудит тему ареста Навального, пандемию, проблемы Украины и иранскую ядерную программу. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Евросоюза. По словам Борреля, сложности в отношениях с Россией есть, однако существуют области, в которых сотрудничество идет и должно быть расширено.