Боррель во время визита в Москву обсудит тему ареста Навального, пандемию, проблемы Украины и ядерную программу Ирана

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время своего визита в Москву обсудит тему ареста Навального, пандемию, проблемы Украины и иранскую ядерную программу. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Евросоюза. По словам Борреля, сложности в отношениях с Россией есть, однако существуют области, в которых сотрудничество идет и должно быть расширено.
2021-01-29T15:33:50+03:00
2021-01-29T15:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 29 января 2021
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