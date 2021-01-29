МВД просит заключить под домашний арест брата Навального и еще четверых фигурантов дела о нарушении санитарных норм

МВД просит заключить под домашний арест брата Алексея Навального Олега и еще четверых фигурантов дела о нарушении санитарных норм на акции в Москве. Речь идет о Любови Соболь, Марии Алехиной, Анастасии Васильевой, а также Олеге Степанове. Таким образом, в суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения и, по-видимому, рассмотрение, которое было назначено на 14:00, вскоре начнется.
2021-01-29T15:32:06+03:00
2021-01-29T15:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 29 января 2021
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