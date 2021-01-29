Высшая школа экономики перейдет с дистанта на стандартный формат обучения в конце марта

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший директор по коммуникациям ВШЭ Андрей Лавров.

«В ВШЭ приняли немного другое решение. Оно обусловлено тем, что у нас учебный год делится не на семестры, как в других вузах, а на модули. Поэтому мы выходим с удаленки не с 8 февраля, а несколько позже. Это будет где-то конец марта», — рассказал он.

Как уточнил Лавров, такое решение было принято по итогам обсуждения с деканами и студенческими советами факультетов. «Между двумя традиционными сессиями в Высшей школе экономики проходят еще две. Мы решили, что сейчас в разгар третьего модуля перестраивать и менять коней на переправе будет проблематично для учебного процесса», — заключил он.