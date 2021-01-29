В Башкирии студентов могут отчислять из ВУЗов за участие в несанкционированных мероприятиях

Согласно документу, который внес на рассмотрение Государственного собрания республики депутат Владимир Нагорный, преподаватели будут оценивать и поведение учащихся. В школьные дневники и классные журналы вернется графа «прилежание».

Если по итогам отдельных отрезков учебного процесса в ней будет стоять единица по пятибальной системе, то рейтинг школьника при сдаче Единого или Основного государственных экзаменов станет ниже, что, в свою очередь, отрицательно скажется на его шансах поступить в высшее учебное заведение.

Что же касается студентов, то за нарушение административного или уголовного кодекса их могут отчислить из ВУЗа. Поводом для этого может стать и участие в несанкционированной акции.

Пока законопроект еще не рассмотрен. В пресс-службе Государственного собрания порталу «УфаТайм» сообщили, что его судьба пока не определена.