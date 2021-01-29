Секретарь ЦК КПРФ Обухов назвал смешным обращение потомков советских академиков против установки фигуры Берии на ВДНХ

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Письмо смотрится смешно, на мой взгляд. Это если бы дети советских политруков и чекистов Гайдар и Чубайс призвали вынести Ленина из мавзолея. Что такое «дети академиков»? Мы все понимаем, что произошло определенное перерождение советской элиты», — отметил Обухов.

С его точки зрения, «в обсуждении вопроса установки фигуры Берии другая причина». «Мы имеем генеральную повестку дня — она протестная. Все, что ее размывает, сейчас будет всячески поощряться. Хоть будут писать дети академиков, хоть дети советских наркомов — все в одну лузу», — пояснил Обухов.

Он также подчеркнул, что относится к личности Берии отрицательно, однако установка этой фигуры на ВДНХ его не волнует. «Где-то в России висит панно про советский атомный проект с фигурой Берии. Почему я должен это поддерживать или не поддерживать? Висит оно и висит. Это пускай Кириенко как председатель наблюдательного совета «Росатома» поддерживает или нет — мне фиолетово», — заключил Обухов.

Открытое письмо потомков советских академиков против установки фигуры Берии в павильоне «Атомная энергия» на ВДНХ опубликовано на сайте «Новой газеты». Подписанты подчеркнули, что Лаврентий Берия играл центральную роль в руководстве сталинской машины массовых репрессий, без суда убившей миллионы людей. Отдельно авторы обращения отметили, что та политика нанесла непоправимый урон развитию науки СССР.