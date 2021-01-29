Ушел из жизни народный артист Василий Лановой

Ему было 87 лет. Почти месяц он был в больнице с диагнозом коронавирус. Коллеги и поклонники не могут оправиться после печальных известий. Всего месяц назад Лановой играл на сцене, как теперь выяснилось, свой последний спектакль, рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Василий Лановой — это сотни образов в театре и в кино. Фильмы с его участием расходились на цитаты. Актер превосходно справлялся с любой режиссерской задачей в «Офицерах», «Войне и Мире», «Павле Корчагине» или «Алых парусах».

Лановой никогда не скрывал своей гражданской позиции. Был членом КПСС в советское время, в наши дни поддерживал аннексию Крыма, являлся одним из лидеров движения «Бессмертный полк», вспоминает ректор Щукинского театрального института Евгений Князев.

Лановой несколько раз становился доверенным лицом Владимира Путина на президентских и Сергея Собянина на мэрских выборах. Оба принесли соболезнования родным актера.

Прощание с Лановым пройдет в понедельник в театре Вахтангова. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.