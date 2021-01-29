Агенство Bloomberg пишет о беспокойстве российских властей в связи с протестами против ареста Алексея Навального

Bloomberg ссылается на разговор с источниками из российского правительства, которые утверждают, что Кремль ищет способы остудить народное недовольство, которое подогревается не только реакцией общества на арест Навального, но и падением доходов, а также коронавирусными ограничениями.

Есть несколько вариант развития ситуации, говорят собеседники агентства. Один из них — это снизить социальную напряжённость. А другой — наоборот, принимать жесткие решения. Ещё один источник ссылается на закрытые данные социологических опросов, согласно которым поддержка Навального постепенно растёт. Особенно среди молодежи. Bloomberg отмечает, что подавление протестов может увеличить поддержку Навального и усилить недовольство официальным Кремлем.

В другой публикации Bloomberg предполагает: будущее страны зависит от того, как долго оппозиция сможет удерживать народ на улицах и трансформировать протест в голосование на осенних выборах. Впрочем, публично власти декларируют одну идею: Навальный им не соперник.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль не видит проблем в протестах; а Владимира Путина поддерживают больше людей, чем выходит на уличные акции против него.