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Эксклюзив Эха 14:02, 29 января 2021

Российские власти решили вернуть студентов в ВУЗы

фото: Алексей Колчин / ИА REGNUM
фото: Алексей Колчин / ИА REGNUM

Со следующего семестра они снова будут учиться в очном режиме. Все высшие учебные заведения, подведомственные Министерству образования и науки, с восьмого февраля возвращаются к традиционной очной форме обучения.

В приказе отмечается, что занятия должны быть организованы с учётом требований Роспотребнадзора. Среди них — обязательная проверка температуры у всех, кто входит в здание ВУЗа, проветривание помещений, создание условий для обработки рук антисептиками, а также режим обязательного ношения масок.

Отдельно в министерстве подчеркнули, что учебные заведения должны быть готовы к возобновлению ограничительных мер, если эпидемиологическая обстановка снова ухудшится.

Тем временем агентство «Интерфакс» сообщает, что ряд столичных ВУЗов уже отчитался о готовности к возобновлению занятий в традиционном формате. Например, об этом рассказали в МГУ, МГТУ имени Баумана и МГИМО. В свою очередь в Высшей Школе Экономики сказали, что частично вернутся к этой форме обучения только с 29 марта.

В распоряжении министерства сказано, что руководители ВУЗов должны будут организовать возвращение к очной системе обучения с учётом мнения студенческих советов и региональных отделений Роспотребнадзора.

Большинство вузов будет применять смешанный формат обучения, — рассказал «Эху Москвы» первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Олег Смолин. Он также отметил требования Роспотребнадзора к институтам: в аудитории может находиться ограниченное количество студентов, обязательно ношение масок и проветривание помещений.



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