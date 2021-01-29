Оглашение приговора по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова перенесли на 19 февраля

Ожидалось, что приговор может быть вынесен уже сегодня, однако не смог выступить один из обвиняемых.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года. Нападавший был убит силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым.