Z Архив новостей новости
5 0 6 0
13:40, 29 января 2021

Оглашение приговора по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова перенесли на 19 февраля

Ожидалось, что приговор может быть вынесен уже сегодня, однако не смог выступить один из обвиняемых.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года. Нападавший был убит силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 25 января Поздравить…

5 234 6 5124 25.01
Блоги

Рожденные 23 января Поздравить…

5 188 6 5399 23.01
Блоги

+ Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Мэр Москвы считает недопустимым проведение 23 января незаконных акций…

5 221 6 28019 22.01
8читать ;смотреть
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Царь Горы Так как же отличить жертву ради тебя от использования тебя? Одним простым способом: тот кто жертвует собой бескорыстно, ради самой идеи, — никогда не просит о помощи…

5 456 6 115302 22.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 188 6 12365 27.01
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Не хватает у нас мыслящих и независимых Расследование Навального не доказывает ни что его хотели убить, ни что он — единственная такая цель, ни что решение принималось в Кремле. Оно доказывает единственно очевидное — что Навального отравили, и сделали это люди, связанные с ФСБ…

5 377 6 75889 22.01
Блоги

Юлия Навальная

Я буду за тебя всегда бороться! И несмотря на то, что мы ровесники, он сразу стал для меня жизненным ориентиром. Он сильный, решительный, мудрый и порядочный. Он всегда на стороне правды…

5 304 6 94519 22.01
Блоги

Кусок эфира

Олег Сысуев: Власть будет отвечать всё жестче и жестче Те люди, которые будут не согласны с действиями властей, будут всё жестче и жестче реагировать. Это, на мой взгляд, неблагоприятный сценарий, который в истории имел место много раз…

5 58 6 6603 09:42
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Экономический вопрос Именно неадекватная реакция на протесты 2011-12, «завинчивание гаек», заложило фундамент для десятилетней стагнации. Тогда казалось что можно не обращать внимания на рекомендации экономистов…

5 49 6 6477 10:33
Новости

Потомки участников советского атомного проекта выступили против установки фигуры главы НКВД Лаврентия Берии в Москве Они расценили это как попытку реабилитировать личность, связанную со сталинскими репрессиями…

5 39 6 5820
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Символ беззакония, жестокости и нравственного разложения» Открытое письмо детей и внуков участников советского Атомного проекта в связи с планируемой установкой фигуры Берии на ВДНХ…

5 49 6 7287 07:24
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В России на акциях протеста задержали 300 подростков На акции дети в основном пришли из-за любопытства. Их задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось…

5 105 6 16247 23.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хроники российского майдана И в результате планируется обвал вертикали власти и силовой вертикали…

5 125 6 19713 28.01
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Массовые протесты и современный мир Нынешние протесты сильно проигрывают гражданскому движению второй половины XX века именно отсутствием собственной политической составляющей…

5 86 6 13879 26.01
Блоги

+ Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» 06:05 Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» Это вебинар от комитета по образованию «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица»...

5 185 6 31480 26.01
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Хинштейн: Отзываю свои запросы Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело…

5 306 6 52906 26.01

Популярное за неделю

Новости

фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко Народный артист СССР Василий Лановой скончался в Москве Он около месяца болел коронавирусом…

6 30855
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это же перемена правил игры. Потому что, оказывается, ходить на протесты — это модно и сексуально, и это привлекает половых партнеров…

5 109 6 149512 23.01
#слушать 46:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если европейские санкции будут введены, они помогут освободить Алексея Навального?
5 42 6 10589 24.01
Блоги

Акции в поддержку Алексея Навального. Хроника событий Масштабные акции протеста прошли в Москве, Петербурге и других крупных городах страны. В ходе митингов были задержаны более 2,6 тысяч человек…

5 200 6 580061 23.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Накипело. Люди увидели реальность Неужели то, что происходит по всем крупным городам, можно объяснить происками иностранных разведок или закулисы?..

5 114 6 270353 23.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8972597
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4792757

Сегодня в эфире