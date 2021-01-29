Для соратников Навального запросят меру пресечения в виде домашнего ареста

Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов. Они были задержаны на 48 часов по делу о нарушении санитарных норм. Речь идет о Любови Соболь, Анастасии Васильевой, Олеге Навальном и Олеге Степанове.

Российские власти считают ФБК иностранным агентом.