Для соратников Навального запросят меру пресечения в виде домашнего ареста

Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов. Они были задержаны на 48 часов по делу о нарушении санитарных норм. Речь идет о Любови Соболь, Анастасии Васильевой, Олеге Навальном и Олеге Степанове.
Российские власти считают ФБК иностранным агентом.
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Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов. Они были задержаны на 48 часов по делу о нарушении санитарных норм. Речь идет о Любови Соболь, Анастасии Васильевой, Олеге Навальном и Олеге Степанове.
Российские власти считают ФБК иностранным агентом.