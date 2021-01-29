СК требует ареста уроженки Украины Ольги Бендас, которая обвиняется в нападении на полицейского на акции 23 января

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бендас Ольги Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 28 марта», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
2021-01-29T13:20:34+03:00
2021-01-29T13:20:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:20, 29 января 2021
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