СК требует ареста уроженки Украины Ольги Бендас, которая обвиняется в нападении на полицейского на акции 23 января

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бендас Ольги Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 28 марта», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.