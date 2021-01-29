Песков: Кремль не рассматривает возможность присоединения Донбасса к России

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — заявил Песков.

Ранее в Министерстве внутренних дел назвали заявление главного редактора телеканала RT по Донбассу ее личной точкой зрения. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Маргарита Симоньян говорила о необходимости присоединить украинский регион к России и до этого, в разных формах. При этом Захарова указала, что Симоньян не является ни госслужащим, ни чиновником.

Накануне глава RT Маргарита Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, сказала, что жители востока Украины хотят жить у себя дома и иметь возможность быть русскими, и призвала Москву присоединить этот регион.