Пентагон допустил пересмотр решения о выводе войск из Афганистана

Представитель военного ведомства отметил, что в настоящее время в стране находится порядка 2,5 тысяч американских военнослужащих, и никаких решений насчет численности контингента в будущем пока нет.

Согласно договоренностям с талибами, США должны вывести войска к маю, однако в Пентагоне считают, что представители движения не в полной мере выполняют свои обязательства по достигнутым договоренностям.

Соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане, было заключено почти год назад. Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.