Телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое, как утверждается, внутри «дворца Путина» из расследования Навального

Общее состояние здания под Геленджиком главный редактор Mash Максим Иксанов охарактеризовал как «один сплошной бетон». По его словам, в этом ему удалось убедиться благодаря некоему проводнику — представителю технического надзора, который дал один час на съемки как внутри дворца, так и снаружи.

В ролике утверждается, что готов лишь только фасад комплекса. Также показаны помещения, которые Иксанов назвал «кальянной», «комнатой грязи» с «бассейном» и «аквадискотекой». Это объекты, упоминавшиеся в расследовании Навального. Все при этом — на этапе строительства.

Представитель технического надзора, по данным журналиста, предположил, что дворец будет завершен примерно через 5-6 лет. При этом имя владельца объекта, по словам Иксанова, узнать так и не удалось.

В расследовании политика Алексея Навального, в свою очередь, говорилось, что интерьеры и окружение так называемого «дворца Путина» были готовы давно, однако их пришлось переделывать из-за проблем с вентиляцией и плесени. При этом стоимость комплекса оценивалась в 100 млрд рублей.

Сам Путин отрицает, что ему или его родственникам принадлежит дворец под Геленджиком.