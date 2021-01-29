Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников попал под критику из-за материала о южноафриканской модели-альбиносе

В публикации он написал, что Тандо Хопа «осветлила себя». Материал Колесникова, вызвавший скандал, касался международного экономического форума в Давосе, прошедшего пару дней назад. На нем, в частности, выступила модель Тандо Хопа, страдающая альбинизмом.

Журналист «Коммерсанта» при этом отозвался о ней как об «осветлившей себя ради обложки в американском журнале Vogue». Кроме того, Колесников выразил мнение, что Тандо Хопа, несмотря ее на сочувственное отношение к движению Black Lives Matter, «по идее должна быть на другой стороне баррикад».

После этого ряд активистов и пользователей соцсетей раскритиковали журналиста. Они обвинили его в расизме, «пассивной агрессии» по отношению к Хопе и нехватке эрудиции. Материал впоследствии был отредактирован: в него внесли, в частности, упоминание, что альбинизм — врожденное заболевание. Однако мнение Колесникова о том, что движение BLM не относится к модели, осталось.

В 2019 году Тандо Хопа стала первой моделью с альбинизмом, попавшей на обложку журнала Vogue. Также она включена в список ста самых влиятельных женщин по версии BBC за пропаганду инклюзивности и разнообразия.