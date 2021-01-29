Bloomberg: Российские власти обеспокоены из-за митингов за освобождение политика Алексея Навального

Тем временем на это воскресенье запланирована еще одна несогласованная с чиновниками акция.

Масштаб демонстраций, прошедших на прошлой неделе, впечатлил руководство страны и сейчас там ищут способы охладить недовольство. Об этом американскому агентству Bloomberg рассказали сразу три источника в Кремле. Они добавили, что на настроения людей помимо ситуации с оппозиционным политиком также влияет падение доходов и ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса.

Какие именно варианты снижения общественного возмущения рассматривают в Кремле — собеседники агентства не уточнили. Оно пишет, что пока что власти занимаются предупреждением граждан о том, что протестные акции незаконны и несколькими уголовными делами в отношении демонстрантов в разных регионах.

В минувшее воскресенье митинги и шествия в поддержку политика Алексея Навального прошли более чем в 120 городах России. По оценке интернет-издания «ОВД-Инфо» на них было задержано почти 3900 человек.

Алексей Навальный был арестован 18 января. Суд приговорил его к тридцати суткам под стражей, признав, что политик не приходил на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, когда был на испытательном сроке.