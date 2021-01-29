Михаил Ходорковский рассказал о разговоре с людьми, строившими «дворец Путина»

Подробности Ходорковский сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Когда я посмотрел этот фильм, у меня все-таки сохранились определенные возможности — я пригласил поговорить людей, которые участвовали в строительстве. Мне было интересно, насколько информация из фильма соответствует тому, что они видели. Коллеги из «Открытых Медиа» нашли пять подрядчиков. Я скажу так: в целом, все подтверждается», — отметил он.

Ходорковский считает несостоятельным и смешным то, что было озвучено Путиным в ответ на вопрос про дворец. «Он сказал: «Ни мне, ни моим близким родственникам этот дворец не принадлежит и никогда не принадлежал». Но спросили у тебя не это. Понятно, что на тебя ничего не записано, даже костюмы. Но если ты не отвечаешь на вопрос, что это за дворец, значит, тебя поймали на горячем», — заявил он.

Ходорковский также подчеркнул, что «никогда не видел такого Путина — растерянного и оправдывающегося». «То есть ему не наплевать. Путин, который мог рассчитывать войти в историю как человек–присоединитель Крыма, понимает, что свое историческое место обменял на ершик в сортире. И при этом он говорит эту ерунду. У меня нет другого объяснения, кроме как деградация. Удар по его репутации и в России, и в мире — абсолютно уничтожающий. Я думаю, это не забудется никогда», — заключил он.