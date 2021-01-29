За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса

Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 26 204 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.

Заболеваемость коронавирусом в Москве устойчиво снижается. Пять стационаров для лечения больных коронавирусом возвращаются к обычному режиму работы, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В Москве готовы в полном объеме обеспечить вакциной всех желающих, добавила Ракова. Сейчас в городе уже привились от коронавируса более 320 тысяч человек.