Z Архив новостей новости
5 3 6 121
11:33, 29 января 2021

Китай за прошлый год поставил странам мира больше 200 миллиардов масок

Такие данные приводит Министерство коммерции КНР. В ведомстве отметили, что активно развивают свое преимущество в качестве самого крупного государства-поставщика противоэпидемических средств. На экспорт также были отправлены миллиарды защитных костюмов и реактивов для тестов.

В прошедшем году китайская экономика увеличилась почти на 2,5%. Темпы роста оказались рекордно низкими за последние несколько десятилетий. При этом КНР, по оценкам экспертов, стала единственной из всех крупных мировых экономик, показавших прогресс на фоне пандемии.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 25 января Поздравить…

5 234 6 5075 25.01
Блоги

Рожденные 23 января Поздравить…

5 188 6 5378 23.01
Блоги

+ Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Мэр Москвы считает недопустимым проведение 23 января незаконных акций…

5 220 6 27941 22.01
8читать ;смотреть
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Царь Горы Так как же отличить жертву ради тебя от использования тебя? Одним простым способом: тот кто жертвует собой бескорыстно, ради самой идеи, — никогда не просит о помощи…

5 456 6 114996 22.01
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Не хватает у нас мыслящих и независимых Расследование Навального не доказывает ни что его хотели убить, ни что он — единственная такая цель, ни что решение принималось в Кремле. Оно доказывает единственно очевидное — что Навального отравили, и сделали это люди, связанные с ФСБ…

5 377 6 75779 22.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 185 6 12240 27.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хроники российского майдана В течении последних лет была провалена молодежная политика. Молодежь, по сути дела, отдали в руки противников Путина. И те с ними вели широкую системную работу. И вот результат…

5 77 6 11113 22.01
Блоги

Юлия Навальная

Я буду за тебя всегда бороться! И несмотря на то, что мы ровесники, он сразу стал для меня жизненным ориентиром. Он сильный, решительный, мудрый и порядочный. Он всегда на стороне правды…

5 304 6 94492 22.01
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Символ беззакония, жестокости и нравственного разложения» Открытое письмо детей и внуков участников советского Атомного проекта в связи с планируемой установкой фигуры Берии на ВДНХ…

5 44 6 5961 07:24
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В России на акциях протеста задержали 300 подростков На акции дети в основном пришли из-за любопытства. Их задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось…

5 105 6 16236 23.01
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Массовые протесты и современный мир Нынешние протесты сильно проигрывают гражданскому движению второй половины XX века именно отсутствием собственной политической составляющей…

5 86 6 13872 26.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хроники российского майдана И в результате планируется обвал вертикали власти и силовой вертикали…

5 116 6 19215 28.01
Блоги

+ Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» 06:05 Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» Это вебинар от комитета по образованию «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица»...

5 185 6 31436 26.01
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Хинштейн: Отзываю свои запросы Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело…

5 306 6 52865 26.01
Блоги

Илья Яшин политик

+ Как очистить полицию от садистов Как очистить полицию от садистов Хочу объяснить, почему надо децентрализовать полицейскую систему и дать больше полномочий районным отделам полиции. Почему местных руководителей МВД надо определять на выборах…

5 65 6 11451 28.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Я намерена обратиться в Следственный комитет» «Я намерена обратиться в Следственный комитет» Маргарита Юдина, которую силовик ударил ногой в живот, заявила, что намерена узнать, кто на нее напал…

5 189 6 34010 26.01
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко Народный артист СССР Василий Лановой скончался в Москве Он около месяца болел коронавирусом…

6 30855
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это же перемена правил игры. Потому что, оказывается, ходить на протесты — это модно и сексуально, и это привлекает половых партнеров…

5 109 6 149512 23.01
#слушать 46:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если европейские санкции будут введены, они помогут освободить Алексея Навального?
5 42 6 10589 24.01
Блоги

Акции в поддержку Алексея Навального. Хроника событий Масштабные акции протеста прошли в Москве, Петербурге и других крупных городах страны. В ходе митингов были задержаны более 2,6 тысяч человек…

5 200 6 580061 23.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Накипело. Люди увидели реальность Неужели то, что происходит по всем крупным городам, можно объяснить происками иностранных разведок или закулисы?..

5 114 6 270353 23.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8972597
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4792757

Сегодня в эфире