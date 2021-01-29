Китай за прошлый год поставил странам мира больше 200 миллиардов масок

Такие данные приводит Министерство коммерции КНР. В ведомстве отметили, что активно развивают свое преимущество в качестве самого крупного государства-поставщика противоэпидемических средств. На экспорт также были отправлены миллиарды защитных костюмов и реактивов для тестов.

В прошедшем году китайская экономика увеличилась почти на 2,5%. Темпы роста оказались рекордно низкими за последние несколько десятилетий. При этом КНР, по оценкам экспертов, стала единственной из всех крупных мировых экономик, показавших прогресс на фоне пандемии.