Тверской суд решит вопрос о мере пресечения для Олега Навального и Любови Соболь

Как написал в «Твиттере» директор ФБК* Иван Жданов, заседание по их делу, а также делам Анастасии Васильевой, Олега Степанова и Марии Алехиной назначено на 14 часов. В самом суде «Эху Москвы» сказали, что на заседание не пустят никого, в том числе прессу, из-за ограничительных мер по коронавирусу.

Позавчера силовики пришли с обысками по десяткам адресов, где живут и работают сторонники Алексея Навального, а также другие известные оппозиционеры. Обыски и задержания проходили в рамках уголовного дела о нарушении санитарных правил, возбужденного после субботних акций протеста.