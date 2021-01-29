Армения и Азербайджан поспорили из-за требования Еревана вернуть 140 пленных

Их имена по-прежнему значатся в армянском списке на обмен, — пишет газета РБК со ссылкой на российский дипломатический источник. При этом Азербайджан всех своих военнопленных уже получил.

В Баку настаивают на том, что удерживаемые лица не подлежат обмену. Часть из них захватили уже после окончания боевых действий, а часть является обвиняемыми по статьям о наемничестве, терроризме и военных преступлениях.

В Ереване с этим категорически не согласны. Там обвиняют Азербайджан в фабрикации уголовных дел.