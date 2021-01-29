Сегодня суд рассмотрит апелляцию на приговор Роману Широкову

Сторона защиты считает наказание для футболиста сборной России чрезмерно мягким. Конфликт Широкова с арбитром Никитой Данченковым случился в начале августа во время матча любительских команд в Москве.

Недовольный действиями судьи, Широков набросился на него и нанес несколько ударов по лицу, в том числе ногой. Пострадавший снял побои и подал заявление в полицию.

Данченков вместе с адвокатами обращались в прокуратуру и СК для переквалификации дела на покушение на убийство. Однако все ходатайства были отменены.

В конце декабря прошлого года Суд московского района Сокольники приговорил футболиста к обязательным работам на срок 100 часов и штрафу в размере 100 тысяч рублей за причинение морального вреда.

В жалобе Данченков просит отменить приговор Роману Широкову и вернуть дело в прокуратуру.