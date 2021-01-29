Не стало Василия Ланового

Великий советский и российский актер скончался на 88 году жизни.

В начале января Лановой вместе с женой актрисой Ириной Купченко попал в больницу с коронавирусом. Накануне его состояние ухудшилось. Артиста перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти не смогли.

Лановой ушел, оставшись в своих работах, многие их которых стали символами эпохи уходящей вместе с ним. Учась на третьем курсе Щепкинского училища, он сыграл комсомольца Павку Корчагина и амплуа героя, в котором он был неповторим, осталось за ним на всю его актерскую жизнь.

Потом были Артур Грей из «Алых парусов», Вронский из «Анны Карениной» и конечно Иван Варрава. Персонажу «Офицеров», одного из самых проникновенных фильмов о войне, в Москве установлен памятник.

Лановой стал олицетворением одного из лучших московских театров — Вахтанговского, в котором служил более 60 лет, сыграв множество блистательных ролей. Василий Семенович был убежденным патриотом, душой акции «Бессмертный полк» и памятью о войне его любовь к Отечеству не ограничивалось. В 2019 году он был удостоен звания «Героя Труда»

Память о Василии Лановом будет увековечена в Москве. В какой именно форме, станет известно позже. Об этом заявил РИА народный артист и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.