В российских городах продолжаются задержания соратников Алексея Навального

К муниципальному депутату столичного района «Зюзино» Константину Янкаускасу силовики подбирались несколько дней подряд. Накануне провели обыски у родителей, изъяв технику. А рано утром в пятницу пришли в его жилище.

По данным «ОВД-Инфо», политика везут на допрос по так называемому «санитарному делу», которое завели после несанкцинированных акций в Москве 23 января. Фигурантами по нему уже проходят несколько соратников Навального, в том числе Любовь Соболь и брат оппозиционера Олег Навальный. Статус Янкаускаса в этом деле пока не называется.

В Петербурге второй раз за неделю арестовали главу местного штаба Навального Ирину Фатьянову. В воскресенье ей дали семь суток в спецприемнике за проведение акции без подачи уведомления.

А сегодня утром стало известно, что девушке присудили еще 10 суток ареста по той же статье, передает «Медиазона». С какими событиями связано новое обвинение, активистка не смогла объяснить.

Несогласованные акции протеста в субботу прошли по всей России и завершились массовыми задержаниями участников и несколькими уголовными делами.