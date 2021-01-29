Муниципальный депутат Константин Янкаускас сообщил о своем задержании

Правозащитный проект «ОВД-инфо» пишет, что его везут в Главное следственное управление. Задержание связано с уголовным делом по статье о нарушении санитарных и эпидемиологических норм.

Накануне в квартире, где прописан Янкаускас, провели обыск. В это время там находились его родители.

В последние дни силовики также приходили к соратникам Алексея Навального и задерживали их. Уголовное дело о санитарных нарушениях было заведено после акций протеста, которые прошли в Москве и сотне других российских городов 23-го января.