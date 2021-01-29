Норвегия закроет границы для иностранцев из-за вспышки коронавируса

Въехать в страну смогут только подданные королевства. Гражданам других государств власти разрешат это сделать лишь в случае веских причин, сообщила премьер Норвегии. Критически важные товары туда по-прежнему будут поставлять, но многие трудовые мигранты в ближайшие две недели в страну приехать не смогут, уточнила Эрна Сульберг.

Премьер отметила, что ограничения не распространятся на медицинских работников из ряда государств. Норвегия в середине месяца, отметим, уже ужесточила правила въезда. Всех прибывающих обязали предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Исследование нужно пройти не раньше, чем за сутки до поездки.

По мнению властей, ограничительные меры успешно помогают сдержать распространение инфекции, включая британский штамм коронавируса. Уровень заболеваемости в Норвегии вырос в период рождественских и новогодних праздников. А всего с начала пандемии в стране заболели более 60 тысяч жителей, умерли около шестисот человек.

Лидером по числу заражённых и умерших остаются США. Россия на 4-м месте по количеству инфицированных. С начала пандемии в нашей стране выявили по официальным данным почти 3 миллиона 800 тысяч человек, заболевших коронавирусом, умерли более 70 тысяч пациентов.