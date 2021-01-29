Басманный суд рассмотрит требования об изъятии имущества экс-сенатора Рауфа Арашукова

Его вместе с отцом обвиняют в организации преступного сообщества.

По данным Генеральной прокуратуры, имущество Арашуковых, их родственников и друзей оценивается в полтора миллиарда рублей. В надзорном ведомстве говорят, что за время нахождения на различных должностях во власти оба обвиняемых приобрели 75 объектов недвижимости, в том числе квартиры, дома, отель, ресторан, банный комплекс и земельные участки. Также в иске упоминаются предметы роскоши. Имущество оформлялось на окружение семьи, чтобы скрыть обладание значительными финансовыми средствами. В ходе проверки силовики выявили несоответствие доходов и имеющихся активов. В связи с этим Генеральная прокуратура просит обратить имущество в пользу государства.

Бывший представитель Карачаево-Черкессии в Совете федерации Арашуков и его отец Рауль обвиняется в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения газа. Сумма ущерба оценивается в 2.5 миллиарда рублей. Экс-сенатору также инкриминируют организацию убийств и давлении на свидетеля.

Арашуковы вины не признают.