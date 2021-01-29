Реальные доходы россиян по итогам прошлого года, по данным Росстата, упали на 3,5%

За чертой бедности, по оценке ведомства, теперь живут почти 20 млн россиян.

Падение реальных доходов оказалось самым сильным за четыре года. В 2016 году они снижались примерно на 4,5%. Однако в предыдущие два года показатель, наоборот, демонстрировал небольшой рост. Теперь же, как отмечает интернет-издание РБК, по итогам 2020-го реальный уровень доходов отстает от показателей 2013 года более чем на 10%.

Многие эксперты сходятся во мнении, что серьезное падение уровня доходов по итогам прошлого года было вызвано эпидемией коронавируса и резким снижением экономической активности, а также девальвацией рубля. При этом не все аналитики согласны с прогнозом Министерства экономического развития, которое полагает, что реальные доходы в этом году вырастут на 3%, а затем рост будет составлять около 2,5%. Некоторые эксперты видят риск стагнации.

По уровню бедности, в свою очередь, по данным Росстата, Россия вышла на максимальные показатели за пять лет. С тех пор на протяжении нескольких лет число бедных, напротив, снижалось. Однако сейчас их в стране, по подсчетам ведомства, свыше 13%.

В мае 2018 года Владимир Путин ставил задачу снизить уровень бедности примерно до 6,5% к 2024 году. Из-за эпидемии коронавируса президент отложил достижение этой цели на 6 лет.