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06:34, 29 января 2021

В Москве в ближайшие выходные могут временно прекратить работу несколько оружейных магазинов

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей магазинов, это связано с анонсированной сторонниками Навального несанкционированной акцией в поддержку оппозиционного политика. Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что распоряжение закрыть оружейные магазины рассылает по торговым сетям Росгвардия. Впрочем, в самом ведомстве это не подтверждают. В прошлое воскресение на акциях в поддержку Навального по всей стране было задержано около 4-х тыс. чел, из них полторы тысячи – в Москве. СК возбудил более двадцати уголовных дел против участников. Сам Навальный до 15 февраля будет находится под стражей в СИЗО «Матросская тишина».



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