Картина «Молодой человек с медальоном» кисти Сандро Боттичелли ушла с молотка за 92 млн долл.

Эксперты оценивали полотно в 80 миллионов, но не исключали, что цена может подняться до 100 миллионов. Аукционный дом «Сотбис» личность покупателя не разглашает. Но о сделанной по телефону самой высокой ставке объявила сотрудница, отвечающая за работу с клиентами из России и других стран СНГ. Произведение флорентийского мастера эпохи Возрождения датируется 1470-м — 80-м гг.