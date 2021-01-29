Дональд Трамп пообещал республиканцам вернуть большинство в палате представителей.

Экс-президент США накануне встретился с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. Трамп заявил о готовности работать с ним над тем, чтобы партия вернула себе контроль над нижней палатой конгресса в 2022 году. Маккарти по итогам встречи написал в Twitter, что «готов выиграть в 22-м»
2021-01-29T05:09:21+03:00
2021-01-29T05:09:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 29 января 2021
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