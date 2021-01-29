Евросоюз может временно заблокировать экспорт вакцины от коронавируса в Британию.

Как пишет Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, это связано с нехваткой препарата. По информации издания, причиной для рассмотрения таких мер стала, в частности, ситуация с вакциной компании AstraZeneca, которая из-за сбоя производства сорвала запланированные сроки поставок вакцины в ЕС. В письме главы Евросовета говорится о рассмотрении экстренных мер, в том числе замораживания экспорта вакцин, производящихся на заводах в странах ЕС.
2021-01-29T05:08:04+03:00
2021-01-29T05:08:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 29 января 2021
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