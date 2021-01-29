Генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина покидает свой пост.

Об этом «Ведомостям» рассказали источники в медиаотрасли. Причины ухода собеседники «Ведомостей» не уточнили. По сведениям издания, новый глава НМГ выходит на работу в первых числах февраля и этот человек «не из индустрии». За пять лет под руководством Паскиной, выручка, по собственным данным компании, увеличилась в пять раз – с 14,4 млрд в 2015 г. до 68,9 млрд руб. в 2020 г. Ключевые активы НМГ включают: РЕН ТВ, «Пятый канал», холдинг «СТС Медиа», российские версии телеканалов семейств Discovery, Viasat и Sony Pictures. Холдингу также принадлежит газета «Известия» и почти треть «Первого канала».
2021-01-29T05:06:56+03:00
2021-01-29T05:07:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 29 января 2021
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