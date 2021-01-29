Фильм-расследование Навального «Дворец для Путина» собрал 100 миллионов просмотров на YouTube.

В нем рассказывается о дворце на берегу Черного моря размером с 39 княжеств Монако стоимостью 100 миллиардов рублей. В расследовании утверждается, что он строился на деньги приближенных к Путину бизнесменов, а фактическим владельцем дворца является Путин. Сам президент это категорически отрицает.
2021-01-29T05:05:32+03:00
2021-01-29T05:05:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2781710-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 29 января 2021
Загрузка комментариев...