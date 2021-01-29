В возрасте 87 лет умер актер Василий Лановой.

Народный артист СССР был госпитализирован с коронавирусом в начале января. Состояние актера ухудшилось 28 января — его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Актерская судьба Ланового связана с театром им. Вахтангова, в котором он работал с 1957 года. Василий Лановой сыграл более 70 ролей, в т.ч. в фильмах: «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных».