На 88 году жизни умер Народный артист СССР Василий Лановой.

Об этом ТАСС сообщила его жена актриса Ирина Купченко. Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января ему стало хуже и его перевели в реанимацию. За свою карьеру Василий Лановой сыграл более 70 ролей в кино. Седи картин с его участием: «Алые паруса», «Война и мир», , «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных»…
2021-01-29T04:14:01+03:00
2021-01-29T04:14:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:14, 29 января 2021
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