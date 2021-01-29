На 88 году жизни умер Народный артист СССР Василий Лановой.

Об этом ТАСС сообщила его жена актриса Ирина Купченко. Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января ему стало хуже и его перевели в реанимацию. За свою карьеру Василий Лановой сыграл более 70 ролей в кино. Седи картин с его участием: «Алые паруса», «Война и мир», , «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных»…