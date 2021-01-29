МГУ возвращает очные занятия с 8 февраля.

Как следует из приказа за подписью ректора Виктора Садовничего, в вузе должны соблюдаться все меры по профилактике распространения коронавируса. Студенты и преподаватели должны быть обеспечены масками, также вводится контроль за соблюдением социальной дистанции.
2021-01-29T04:12:49+03:00
2021-01-29T04:12:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 29 января 2021
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