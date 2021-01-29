Численность населения России в прошлом году сократилась более чем на полмиллиона человек.

Это следует из предварительной оценки Росстата. В ведомстве отмечают, что это рекордное падение численности населения с 2005 года. Смертность в России на фоне пандемии за январь—ноябрь 2020 года на 14% превысила аналогичный показатель за тот же период годом ранее.