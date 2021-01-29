Джо Байден выразил Путину обеспокоенность ситуацией с Навальным.

Такие подробности недавнего телефонного разговора президента США со своим российским коллегой привела пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Байден не сдерживался и откровенно высказал Путину опасения по поводу действий российского руководства. Псаки заверила, что США и далее будут информировать Москву о своей позиции относительно Алексея Навального и продолжат дискуссию об этом с Москвой на многих уровнях. Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся во вторник. Тогда оба лидера договорились продлить договор СНВ-3 еще на пять лет.
2021-01-29T04:06:18+03:00
2021-01-29T04:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 29 января 2021
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