Джо Байден выразил Путину обеспокоенность ситуацией с Навальным.

Такие подробности недавнего телефонного разговора президента США со своим российским коллегой привела пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Байден не сдерживался и откровенно высказал Путину опасения по поводу действий российского руководства. Псаки заверила, что США и далее будут информировать Москву о своей позиции относительно Алексея Навального и продолжат дискуссию об этом с Москвой на многих уровнях. Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся во вторник. Тогда оба лидера договорились продлить договор СНВ-3 еще на пять лет.