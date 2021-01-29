Фильм «Дорогие товарищи!» режиссёра Андрея Кончаловского включен в лонг-лист «Оскара».

Всего 92 страны представили свои картины для рассмотрения в категории «Международный художественный фильм». На главный приз, по правилам киноакадемии, может претендовать фильм, снятый за пределами США с преимущественно неанглоязычными диалогами. Ранее члены академии проголосовали за расширение шорт-листа с 10 до 15 картин.