И.О. главы полиции Капитолия просит власти Вашингтона установить у Конгресса постоянные заграждения.

Йогананда Питтман подчеркивает, что в систему безопасности парламентского комплекса нужно внести «значительные улучшения», включая присутствие в непосредственной близости от здания резервных сил быстрого реагирования. Напомню, 6 января толпа сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа взяла Капитолий штурмом. После этого меры безопасности на Капитолийском холме были значительно усилены.