И.О. главы полиции Капитолия просит власти Вашингтона установить у Конгресса постоянные заграждения.

Йогананда Питтман подчеркивает, что в систему безопасности парламентского комплекса нужно внести «значительные улучшения», включая присутствие в непосредственной близости от здания резервных сил быстрого реагирования. Напомню, 6 января толпа сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа взяла Капитолий штурмом. После этого меры безопасности на Капитолийском холме были значительно усилены.
2021-01-29T03:16:43+03:00
2021-01-29T03:16:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:16, 29 января 2021
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